Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис одержал победу над бывшим премьер-министром Виорика Данчиле, об этом свидетельствуют результаты голосования после подсчета 97,5% бюллетеней.

По данным Центрального избирательного органа Румынии, после обработки 97,5% протоколов Клаус Йоханнис получает 63,12% голосов, а Виорика Данчиле – 36,18%.

Таким образом, итоговые результаты, скорее всего, покажут общий балл действующего президента больше 65%. Такие же результаты подтверждают данные экзит-пола.

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24 ноября в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. Внутри страны проголосовали более девяти млн граждан (почти 50% от общего количества зарегистрированных избирателей), именно в то время как за пределами Румынии участие в голосовании приняли более 930 тыс. румын.

Напомним, на местных выборах в Гонконге, по предварительным данным, со значительным отрывом лидируют оппозиционные кандидаты с продемократического движения.