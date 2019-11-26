В Объединенных Арабских Эмиратах прошел 16-й Международный аэрокосмический салон Dubai Airshow 2019. На этой выставке 60 стран мира представляли свои самые дорогие и самые современные воздушные суда. Была на авиасалоне и Украина, которая поразила своими уникальными космическими разработками.

Раз в два года в крупнейшем городе Эмиратов собираются лидеры аэрокосмической индустрии, чтобы показать новинки и заключить многомиллионные контракты.

Роскошь, которую так любят местные шейхи, превратила авиасалон на дороге и технологическое зрелище. Продажи нынешней выставки – это почти $55 млрд.

Классика для миллионеров – это самолет Phenom 300 бразильского концерна Embraer, который уже семь лет подряд остается мировым лидером по продажам среди легких реактивных самолетов бизнес-класса. Стоит птичка $9 млн.

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Францию ​​на авиашоу представляет люксовый самолет Dassault Falcon 6X за $47 млн. Шика французу добавляет высокий, широкий и тихий салон доступен на рынке бизнес-джетов. А еще дальность полета в 10 тыс. км.

Также на выставке представлен американский Gulfstream G650, оборудованный новейшими системами контроля, шикарным салоном с эксклюзивными овальными иллюминаторами, по цене $66 млн.

Но роскошь и комфорт – это не единственные критерии, по которым соревнуются авиапроизводители на шоу в Дубае. Здесь представлены и новые передовые технологии.

Представленный на авиашоу пионер електроавации Белая молния во всех смыслах похож на малыша. Весит всего 375 кг, а литиевые батареи, которые находятся под фюзеляжем, позволяют пролететь 5 км на десятиметровой высоте. Но этого достаточно для соревнований, ведь это гоночный самолет.

Толстолобик Boeing 747 и бегемот Airbus А380 – это олицетворение вечного соревнования в области больших авиалайнеров. Но американцы и европейцы конкурируют не только в этом сегменте. В начале года почти одновременно конкуренты представили прототипы беспилотных аэротакси.

Павильоны Авиашоу часто похожи на порталы в будущее. Например, здесь представлен летающий мотоцикл, который в 2020 году должен заступить на службу полиции Дубая.

Работает чудо-машина от электромоторов и может находиться в воздухе 40 мин в беспилотном режиме и 25 мин с летчиком.

Под космические разработки на авиашоу выделен отдельный павильон. Здесь Украина представила аппарат-разведчик, который уже через три года сможет искать полезные ископаемые на Луне.

Вишенкой этого аэрокосмического торта стали демонстрационные полеты. Фигуры высшего пилотажа на протяжении всех дней выставки выполняли пилоты из двух десятков стран.

В этом году выставку посетили рекордные 84 тыс. зрителей. А еще на Dubai Airshow несколько миллионеров приобрели билеты для путешествия в космос за $250 тыс. каждый.

Напомним, в селе Ротмистровка Черкасской области прошел всеукраинский слет любителей авиации Ясли. Несколько десятков воздушных судов демонстрировали элементы пилотажа.