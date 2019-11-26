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Факты / Мир / Россия

Кремль оконфузился с фотографией Зеленского

Сайт Кремля использовал для иллюстрации профиля украинского лидера Владимира Зеленского фотографию Василия Голобородько – киноперсонажа сериала Слуга народа, которого сыграл Зеленский до того, как был избран на пост президента Украины.

Кремль оконфузился с фотографией Зеленского

Профиль украинского президента Владимира Зеленского на сайте московского Кремля проиллюстрировали фотографией из фильма Слуга народа.

Киноперсонаж Голобородько недолго продержался на главном фото профиля, поскольку русскоязычное интернет-издание Meduza заметило такой конфуз, после чего фотографию изменили.

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Теперь новости об украинском президенте иллюстрирует другое изображение. Официально в Кремле этот инцидент не комментируют.

Напомним, Иванка Трамп допустила ошибку, когда хотела поздравить нового премьер-министра Великобритании с должностью.

Источник: Meduza

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