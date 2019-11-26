Сайт Кремля использовал для иллюстрации профиля украинского лидера Владимира Зеленского фотографию Василия Голобородько – киноперсонажа сериала Слуга народа, которого сыграл Зеленский до того, как был избран на пост президента Украины.

Профиль украинского президента Владимира Зеленского на сайте московского Кремля проиллюстрировали фотографией из фильма Слуга народа.

Киноперсонаж Голобородько недолго продержался на главном фото профиля, поскольку русскоязычное интернет-издание Meduza заметило такой конфуз, после чего фотографию изменили.

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Теперь новости об украинском президенте иллюстрирует другое изображение. Официально в Кремле этот инцидент не комментируют.

Напомним, Иванка Трамп допустила ошибку, когда хотела поздравить нового премьер-министра Великобритании с должностью.

Источник: Meduza