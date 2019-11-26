Папа Римский высоко оценил переговоры между Украиной и Россией и заявил, что страны “шаг за шагом стороны идут к миру”.

Папа Римский Франциск, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Рим из Японии, позитивно оценил переговоры между Украиной и Россией.

По его словам, переговоры нужны для того, чтобы восстановить мир на Земле.

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– В случае с Россией и Украиной переговоры велись не об оружии, но было достигнуто соглашение об обмене заключенными. И это хороший пример того, как шаг за шагом стороны идут к миру, – сказал он.

Также он позитивно оценил подготовку к рассмотрению законопроекта об особом статусе Донбасса.

Напомним, в июле Папа Римский принял президента РФ Владимира Путина в Апостольском дворце в Ватикане. Стороны обсудили различные темы, касающиеся двусторонних отношений, продолжили рассмотрение экологических проблем, а также затронули актуальные международные вопросы – с особым акцентом на Сирию, Украину и Венесуэлу.

Источник: Vatican News