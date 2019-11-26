PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Шаг за шагом идут к миру: Папа Римский позитивно оценил переговоры Украины с РФ

Папа Римский высоко оценил переговоры между Украиной и Россией и заявил, что страны “шаг за шагом стороны идут к миру”.

папа римский

Папа Римский Франциск, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Рим из Японии, позитивно оценил переговоры между Украиной и Россией.

По его словам, переговоры нужны для того, чтобы восстановить мир на Земле.

Читайте: Зеленский встретится с Путиным лично в Париже – СМИ

– В случае с Россией и Украиной переговоры велись не об оружии, но было достигнуто соглашение об обмене заключенными. И это хороший пример того, как шаг за шагом стороны идут к миру, – сказал он.

Также он позитивно оценил подготовку к рассмотрению законопроекта об особом статусе Донбасса.

Напомним, в июле Папа Римский принял президента РФ Владимира Путина в Апостольском дворце в Ватикане. Стороны обсудили различные темы, касающиеся двусторонних отношений, продолжили рассмотрение экологических проблем, а также затронули  актуальные международные вопросы – с особым акцентом на Сирию, Украину и Венесуэлу.

Источник: Vatican News

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка