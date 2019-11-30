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Резня в Лондоне: убийца ранее был осужден за теракт

Теракт на Лондонском мосту в Великобритании совершил 28-летний Усман Хан.

Резня в Лондоне: убийца ранее был осужден за теракт

Двоих человек на Лондонском мосту 29 ноября зарезал 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира.

Сейчас проходят обыски по адресу его проживания, сообщила британская полиция.

В Скотланд-Ярде подчеркнули, что преступник ранее уже имел судимость за терроризм.

– Этот человек в 2012 году был осужден за террористические преступления. Он вышел из тюрьмы в декабре 2018 года, – сообщили в полиции.

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Правоохранители намерены выяснить мотивы совершения Ханом преступления.

Как сообщалось, Хан нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте. Преступник был застрелен полицейскими.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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