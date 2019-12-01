В США начались продажи искусственно выведенного сорта яблок Cosmic Crisp, которые можно хранить в холодильнике до года без изменений в качестве.

1 декабря во США начали продавать искусственно выведенные яблоки Cosmic Crisp, которые весь год могут храниться в холодильнике.

– Это очень хрустящее яблоко, оно относительно прочное, имеет хороший баланс сладкого и терпкого, а также оно очень сочное, — заявила исследовательница Кейт Эванс, которая работала над разведением яблок Cosmic Crisp в Университете штата Вашингтон.

Впервые сорт был выведен в исследовательском институте в 1997 году после скрещивания сортов Honeycrisp и Enterprise.

Спустя 22 года власти разрешили продажу продукта. В регионе уже посажено 12 млн яблонь, но фермеры не смогут выращивать сорт за пределами штата Вашингтон.

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Договор с фермерами подписан на следующие 10 лет, после чего будет пересмотрен в зависимости от прибыльности искусственного сорта.

Важно, что штат Вашингтон является крупнейшим поставщиком яблок в США, в то время, как яблоки считаются вторым по популярности фруктом у американцев после банана.

Напомним, ученые калифорнийской компании, название которой в переводе на украинский звучит Еда невозможного, ищут в растениях белки, похожие на те, благодаря которым мясо получает свой запах, вкус и консистенцию. Ученые дошли уже до того, что даже шеф-повара не могут отличить растительный бургер от обычного.