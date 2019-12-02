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Факты / Мир

Новогодние игрушки с изображением Освенцима: Amazon накажет продавцов

На онлайн-платформе для подаж Amazon появились в ассортименте новогодние украшения с изображением концлагеря в Освенциме. После критики ритейлер убрал товар из каталога.

Новогодние игрушки с изображением Освенцима: Amazon накажет продавцов

Онлайн-ритейлер Amazon убрал из ассортимента новогодние игрушки, на которых был изображен концлагерь в Освенциме, после критики со стороны польского музея Аушвиц.

В частности, на сувенирах изобразили железнодорожные пути к воротам с надписью Работа делает свободным.

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Amazon убрал из каталога украшения, а также предупредил продавцов, что за подобные нарушения правил ритейлера, будут наказывать вплоть до удаления учетной записи.

Освенцим – польский город, в котором в 1940-1945 годах существовал один из крупнейших нацистских концлагерей Аушвиц.

Современные историки считают, что в Освенциме было уничтожено от 1,4 до 1,8 млн человек, большинство из которых – евреи.

Ранее Факты ICTV писали, что Amazon попал в список самых опасных производств после нескольких случаев смертей сотрудников на рабочем месте.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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