Президент США Дональд Трамп считает, что страны-члены НАТО должны тратить на оборону 4% ВВП.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что не согласен с расходами стран-членов НАТО на оборону, которые сейчас установлены на уровне 2% от ВВП.

Он считает, что указанные страны должны тратить на оборону около 4% от ВВП.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил главе США, что до конца 2020 года члены Альянса совместно планируют увеличить расходы на оборону на $130 млрд.

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Трамп добавил, что доволен увеличением военных расходов странами НАТО.

– Военные расходы в Европе и Канаде в течение многих лет летели вниз, как на американских горках. Сейчас они начали расти, и США очень довольны этим, – сказал глава Соединенных Штатов.

Однако американский президент также обратил внимание на то, что некоторые страны платят в бюджет НАТО меньше остальных.

К слову, в 2020 году США могут сократить расходы на поддержку НАТО, а сэкономленные деньги в таком случае направят на поддержку Украины и Грузии.