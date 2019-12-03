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Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что страны-члены НАТО должны тратить на оборону 4% ВВП.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил, что не согласен с расходами стран-членов НАТО на оборону, которые сейчас установлены на уровне 2% от ВВП.

Он считает, что указанные страны должны тратить на оборону около 4% от ВВП.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил главе США, что до конца 2020 года члены Альянса совместно планируют увеличить расходы на оборону на $130 млрд.

Читайте: Члены и партнеры НАТО выделят Украине более €40 млн – Столтенберг

Трамп добавил, что доволен увеличением военных расходов странами НАТО.

– Военные расходы в Европе и Канаде в течение многих лет летели вниз, как на американских горках. Сейчас они начали расти, и США очень довольны этим, – сказал глава Соединенных Штатов.

Однако американский президент также обратил внимание на то, что некоторые страны платят в бюджет НАТО меньше остальных.

К слову, в 2020 году США могут сократить расходы на поддержку НАТО, а сэкономленные деньги в таком случае направят на поддержку Украины и Грузии.

Источник: Украинская правда

Фото: Dreamstime

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