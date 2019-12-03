Во время акций протеста в Иране за четыре дня в целом убили от 180 до 450 человек.

15 ноября в Иране начались массовые акции протеста. Это произошло после объявленного правительством роста цен на топливо на 200%. За время проведения митингов как минимум 2 тыс. человек получили ранения, еще 7 тыс. протестующих задержали.

Правозащитники заявляют, что на видеозаписях разгона демонстрантов зафиксирована стрельба по безоружным людям.

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По имеющейся информации, родственники жертв получили предупреждение не общаться с журналистами и не проводить похоронные церемонии по своим убитым родственникам.

Напомним, митингующие по всему миру выходят на площади, чтобы власть их услышала, в частности, протесты в Гонконге продолжаются еще с лета 2019 года. Факты ICTV писали, что стало причиной акций протеста и почему они длятся так долго.