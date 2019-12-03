Эксперты инвестиционного банка Saxo Bank прогнозируют снижение интереса к развитию искусственного интеллекта и сильное ослабление доллара из-за запуска азиатской резервной валюты на блокчейне.

Датский инвестиционный банк Saxo Bank дал несколько “шокирующих” прогнозов на 2020 год.

Эксперты отмечают, что прогнозируемые события являются маловероятными, но они могли бы оказать огромное влияние на рынки. К официальным рыночным прогнозам они не относятся.

Падение интереса к искусственному интеллекту

Технологические корпорации продолжают вкладывать десятки миллиардов долларов в глубокое машинное обучение, но прибыль компаний от разработок не увеличивается.

Прогресс в развитии искусственного интеллекта в 2019-м стал самым медленным за пять лет.

В скором будущем вкладывать в развитие ИИ будут только крупнейшие компании, такие как Facebook, Google и Microsoft.

Зеленая энергетика проиграет нефти

Спрос на нефть внезапно окажется в выигрыше из-за того, что возобновляемая энергетика в 2020-м столкнется с последствиями низкой рентабельности инвестиций.

Добычу сланцевых углеводородов в мире снизят, что приведет к росту цен Brent до $90 за баррель.

Доллар ослабеет относительно азиатской резервной валюты на блокчейне

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций запустит новый резервный актив — “азиатское право заимствования” (Asian Drawing Right, ADR).

Один ADR, который будет работать на блокчейне, будет равен двум долларам США.

Доллар за несколько месяцев ослабеет относительно ADR на 20%, относительно золота — на 30%, когда на азиатскую резервную валюту перейдут местные экономики, Россия и страны ОПЕК.

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Венгрия выйдет из ЕС

В связи с ограничениями для СМИ, правозащитников, судей и ученых, которые вводит венгерский премьер-министр Виктор Орбан, Брюссель урежет экономическую помощь Будапешту. Вслед за этим европейские компании станут меньше инвестировать в Венгрию, что может подтолкнуть страну к выходу из ЕС.

Напомним, эксперты SteelHome cпрогнозировали, что в 2020 году импорт железорудного сырья Китаем сократится на 2,9%.

Источник: Saxo Bank