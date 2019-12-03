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Факты / Мир / Россия

У российской ведущей Аскер-заде нашли самолет за $60 млн и яхту за $62 млн

У журналистки телеканала Россия 1 Наили Аскер-заде обнаружили бизнес-джет Bombardier Global 6000 за $60 млн и 62-метровую яхту SEA&US за $62 млн.

Аскер-заде

В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального в РФ сообщили, что телеведущая пропагандисткого телеканала Россия 1 Наиля Аскер-заде владеет самолетом и 62-метровой яхтой SEA&US.

В расследовании были сопоставлены фото из Instagram Аскер-заде с открытой информацией о перемещении самолетов и судов.

Также они сфотографировали яхту в порту Барселоны и сравнили ее с яхтой на фото журналистки.

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Самолет оформлен на офшор в Белизе, но его бенефициары неизвестны. Предыдущим владельцем была структура банка ВТБ. Стоимость Bombardier Global 6000 составляет примерно $60 млн. Яхта зарегистрирована на офшор и стоит $62 млн.

По мнению Навального, Аскер-заде пользуется самолетом и яхтой из-за особых отношений с главой ВТБ Андреем Костиным.

– Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдет, – написала Наиля Аскер-заде в Instagram.

К слову, российские СМИ опубликовали, а потом удалили новости об элитной недвижимости журналистки.

Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албури заявил, что информация исчезла с сайтов агентств РИА Новости и ТАСС.

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