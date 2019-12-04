Россия согласна сохранить транзит газа через Украину, однако с изменениями некоторых условий.
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
– Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом – это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, но они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать, – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом.
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Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
Также Владимир Зеленский допустил, что в рамках саммита в нормандском формате в Париже может обсудить с президентом РФ заключение долгосрочного газового контракта.