Россия согласна сохранить транзит газа через Украину, однако с изменениями некоторых условий.

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.

– Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом – это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, но они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать, – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом.

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Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.

Также Владимир Зеленский допустил, что в рамках саммита в нормандском формате в Париже может обсудить с президентом РФ заключение долгосрочного газового контракта.