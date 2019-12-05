США ввели санкции против российской хакерской группы Evil Corp и объявили вознаграждение за информацию о ее лидере.

Министерство финансов США ввело санкции против шести компаний из России и российской хакерской группировки Evil Corp (Корпорация зла. – Ред.).

Кроме того, ограничительные меры приняты против 17 связанных с ними лиц, среди которых есть граждане семи стран, в том числе России и Украины.

В США заявляют, что Корпорация зла при помощи вредоносной программы Dridex похитила более $100 млн, заразив компьютеры в трехстах банках и финансовых компаниях более чем в 40 странах.

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Кроме того, Минфин страны объявил награду в $5 млн за информацию о Максиме Якубце, которого ведомство называет лидером Evil Corp. В США считают, что Якубец оказывает “прямое содействие злонамеренным усилиям российских властей в сфере киберпреступности”.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не определился с тем, стоит ли вводить санкции против Северного потока-2.