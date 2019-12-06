В России суд огласил приговор Егору Жукову из-за его роликов на YouTube. Студент получил три года условного срока, а также запрет на администрирование сайтов на два года.

Кунцевский суд Москвы приговорил студента Высшей школы экономики Егора Жукова к трем годам условно с лишением права заниматься администрированием сайтов на два года.

Домашний арест, под которым Жуков находился, отменили.

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Жукова обвинили в призывах к экстремизму из-за роликов на его YouTube -канале. Якобы студент решил привлечь к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц.

Суд постановил, что Жуков таким образом призывал к борьбе с действующей властью.

Студент отказался признавать вину, заявив, что он выступал против любых насильственных форм выражения протеста.

Егора Жукова скачала задержали по обвинению в массовых беспорядках – участие в митинге в Москве 27 июля. Однако потом эти обвинения сняли и предъявили новые – за ролики на YouTube. Прокуратура запросила для Жукова четыре года колонии.

Московское дело – ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста 27 июля и 3 августа на поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Задержанных обвиняют в участии в “массовых беспорядках”, некоторых – в призывах к экстремизму.

Напомним, в сентябре в Москве на проспекте Сахарова проходил митинг Отпускай в поддержку политзаключенных.