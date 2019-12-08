Папа Римский призвал молиться о мире на Донбассе, а также о позитивных результатах нормандской встречи.

Папа Римский Франциск І призвал католиков помолиться о мире на Донбассе и о позитивных результатах нормандской встречи.

Папа обратился к людям, которые пришли на площадь Святого Петра в Ватикане на молитву.

Читайте: Накануне нормандского саммита Зеленский встретился с религиозными лидерами

Он заявил, что болезненный конфликт в Украине продолжается уже несколько лет и призвал молиться, чтоб инициатива политического диалога принесла плоды мира и справедливости.

Ранее Факты ICTV писали, что в храмах Православной церкви Украины после Божественной литургии провели молитвы за установление мира и победу Украины.

Источник: Vatican News