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Факты / Мир

Папа Римский призвал молиться о мире в Украине в канун нормандской встречи

Папа Римский призвал молиться о мире на Донбассе, а также о позитивных результатах нормандской встречи.

Папа Римский призвал молиться о мире в Украине в канун нормандской встречи

Папа Римский Франциск І призвал католиков помолиться о мире на Донбассе и о позитивных результатах нормандской встречи.

Папа обратился к людям, которые пришли на площадь Святого Петра в Ватикане на молитву.

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Он заявил, что болезненный конфликт в Украине продолжается уже несколько лет и призвал молиться, чтоб инициатива политического диалога принесла плоды мира и справедливости.

Ранее Факты ICTV писали, что в храмах Православной церкви Украины после Божественной литургии провели молитвы за установление мира и победу Украины.

Источник: Vatican News

Фото: Getty Images

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