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Факты / Мир

Белый дом готовит встречу Трампа и Лаврова

Белый дом работает над организацией встречи американского президента Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Белый дом готовит встречу Трампа и Лаврова

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил, что Белый дом готовится к визиту Лаврова для встречи с Трампом.

– Если встреча состоится, Трамп и Лавров обсудят на ней вопросы контроля над вооружениям, – отметил он.

О’Брайен расказал, что встреча готовится по принципу взаимности, поскольку во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Москву его принял российский президент Владимир Путин.

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– Подождем-увидим. Но я думаю, существует возможность того, что встреча произойдет. Мы над этим работаем, – сказал О’Брайен.

Дату встречи советник Трампа не назвал.

Напомним, влиятельное американское издание Washington Post обратилось к руководству США с призывом изменить политику в отношении Украины. Журналисты заявили, что нынешний курс может иметь крайне негативные последствия.

Источник: CBS

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