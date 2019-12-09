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Факты / Мир

Турция ввела налог за проживание в гостиницах

Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

туреччина

Закон опубликовали в официальной государственной газете, после чего он вступил в силу.

– Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа, – пишет портал.

В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

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В середине ноября парламент Турции принял законопроект, обязывающий туристов начиная с 2020 года платить налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения. Предполагалось, что сбор будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, а также апарт- и бутик-отелей.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил снять санкции, которые были введены против Турции.

Источник: TurizmGuncel

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