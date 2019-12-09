Кортеж президента России Владимира Путина в Париже насчитывал около 20 автомобилей.
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец в Париже для участия в нормандском саммите.
Российский лидер передвигался по столице Франции на российском лимузине Aurus. Кортеж Путина насчитывал около 20 автомобилей.
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Отметим, что кортежи президента Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангела Меркель были меньше, чем у Путина.
Как сообщалось, подъехать к парадной лестнице Елисейского дворца разрешили только кортежу Меркель.
Фото: Kremlin
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