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Огромный кортеж Путина в Париже попал на видео

Кортеж президента России Владимира Путина в Париже насчитывал около 20 автомобилей.

Огромный кортеж Путина в Париже попал на видео

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец в Париже для участия в нормандском саммите.

Российский лидер передвигался по столице Франции на российском лимузине Aurus. Кортеж Путина насчитывал около 20 автомобилей.

Читайте: Встреча нормандской четверки в Париже (ОНЛАЙН)

Отметим, что кортежи президента Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангела Меркель были меньше, чем у Путина.

Как сообщалось, подъехать к парадной лестнице Елисейского дворца разрешили только кортежу Меркель.

Фото: Kremlin

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