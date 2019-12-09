У ЕС нет причин менять режим санкций против России – глава МИД Германии

У Евросоюза нет причин для того, чтобы изменить режим санкций против России.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, российский вклад в поиск мира в Украине является ключом к улучшению отношений между Евросоюзом и Россией.

– Люди на востоке Украины слишком долго ждут мир. Пока нет причин менять режим санкций ЕС.

FM @HeikoMaas: 🇷🇺 contribution to find peace in the 🇺🇦 is key for improvement of the EU-Russia relations. People in Eastern Ukraine have been waiting much too long for peace. At the moment no reason to change EU sanctions regime. pic.twitter.com/HVGR2zro7p — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) December 9, 2019

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К слову, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против России останутся до выполнения Минских соглашений.

Напомним, сегодня, 9 декабря, в Париже проходит нормандский саммит.

Ранее стало известно, что после его завершения встретятся президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

Главной целью двусторонней встречи президентов станет обсуждение реализации Минских соглашений.

Факты ICTV следят за встречей нормандской четверки онлайн.