Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что президент Украины держит жесткую позицию, потому зрада отменяется.

Член украинской делегации на нормандской встрече, министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал ход переговоров.

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– Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский молодец, очень жестко и правильно держит позицию. Зрады нет. Сейчас еще идет разговор, я думаю, что вы услышите о результатах, – заявил Аваков.

Также министр оценил на 4 балла из 5 возможных ход переговоров.

Напомним, в 20.30 9 декабря встречу лидеров нормандской четверки в Париже прервали ради диалога Зеленского с Путиным. Позже встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина закончилась. Переговоры длились примерно 1,5 часа. Путин заявил, что разговор с главой Украины прошел хорошо и он остался доволен. Затем лидеры стран пошли на ужин, где продолжают переговоры.