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Путин одаренный актер и годами водит нас за нос – Bild о нормандском саммите

Холодная атмосфера на встрече, общие черты украинского и российского президентов и ложная позиция Путина – читайте обзор нормандского саммита от издания Bild.

Путин одаренный актер и годами водит нас за нос – Bild о нормандском саммите

По результатам нормандского саммита, который проходил в Париже 9 декабря, немецкое издание Bild подготовило свою характеристику встречи Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Bild пишет, что на первой встрече украинского и российского президентов атмосфера была холодной.

Читайте: Полный текст коммюнике по итогам нормандской встречи (ДОКУМЕНТ)

В материале приводятся сравнительные характеристики обоих лидеров, в частности Зеленский и Путин тезки, невысокого роста, имеют юридическое образование и внезапно появились в политике своих стран неоткуда.

– Они оба одаренные актеры. Разница в том, что Зеленский привык демонстрировать свои навыки в театре и кино. А Путин предпочитает другую сцену – мировую политику. Годами обладатель Кремля обманывает нас!, – говорится в статье.

Также издание отмечает, что РФ в течение пяти лет финансирует войну на Донбассе, оккупировала Крым, а Владимир Путин лжет и отрицает причастность к этому.

– Нужно, чтобы войска Москвы полностью вышли из оккупированной части Донбасса, а Украина получила контроль над границей, – отметил изданию украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся нормандский саммит. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное всестороннее прекращение огня на Донбассе состоится до конца 2019 года.

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