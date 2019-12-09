Наблюдение за прекращением огня на Донбассе будут вести круглосуточно – Меркель

На нормандском саммите договорились о расширении мандата ОБСЕ на Донбассе. Так, миссия будет ввести наблюдение за соблюдением режима тиши не 12 часов, а 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что стороны во время нормандской встречи договорились о продлении особого статуса на Донбассе, а также о разминировании до 2023 года.
– К концу 2019 года планируется прекратить огонь. Далее мы будем улучшать наблюдение за прекращением огня. Речь идет о наблюдении 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, – отметила Меркель.
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