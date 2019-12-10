Украина не вмешивалась в выборы в США 2016 года – ФБР

В ФБР нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года.

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что в ФБР нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года.

– У нас нет информации, указывающей на то, что Украина вмешалась в президентских выборах 2016 года, – отметил Рэй.

Угрозой для президентских выборов 2020 году в США директор ФБР назвал Россию.

– Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу, – считает Кристофер Рэй.

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Ранее некоторые сенаторы-республиканцы предположили, что Украина могла вмешаться в президентские выборы США в 2016 году.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование в отношении российского вмешательства в выборы президента США 2016 года.