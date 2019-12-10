PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Украина не вмешивалась в выборы в США 2016 года – ФБР

В ФБР нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года.

Украина не вмешивалась в выборы в США 2016 года – ФБР

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что в ФБР нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года.

– У нас нет информации, указывающей на то, что Украина вмешалась в президентских выборах 2016 года, – отметил Рэй.

Угрозой для президентских выборов 2020 году в США директор ФБР назвал Россию.

– Что касается самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу, – считает Кристофер Рэй.

Читайте: Джулиани прилетел в Киев – СМИ

Ранее некоторые сенаторы-республиканцы предположили, что Украина могла вмешаться в президентские выборы США в 2016 году.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование в отношении российского вмешательства в выборы президента США 2016 года.

Источник: Радио Свобода

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Конгресс США намерен ввести санкции против Северного потока-2
Конгресс США намерен ввести санкции против Северного потока-2
Стрілянина на авіабазі у США:
Стрельба на авиабазе в США: четверо погибших, еще восемь ранены
Ждали полгода. В США мужчина выиграл в лотерею $15 млн и не забрал их
Ждали полгода. В США мужчина выиграл в лотерею $15 млн и не забрал их
США ввели санкции против 6 российских компаний и хакеров Evil Corp
США ввели санкции против 6 российских компаний и хакеров Evil Corp
25 лет Будапештскому меморандуму: почему его положения не выполняются
25 лет Будапештскому меморандуму: почему его положения не выполняются
На базе Перл-Харбор матрос убил двух человек и застрелился
На базе Перл-Харбор матрос убил двух человек и застрелился
джулиани
Джулиани прилетел в Киев – СМИ
Північний потік 2
США не определились с санкциями против Северного потока-2 – Трамп
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка