С Трампом и Гретой Тунберг, но без Путина: Time представил шорт-лист Человека года

Журнал Time в эфире программы Today на телеканале NBC News представил шорт-лист премии Человек года.

Из политиков в список вошли спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Президент России Владимир Путин в шорт-лист в этом году не попал. Но он присутствует в списке из 57 номинантов, которые участвуют в читательском голосовании журнала Time.

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Кроме того, в список попали глава Facebook Марк Цукерберг, американская футболистка Меган Рапино, тайный информатор, который запустил процедуру импичмента Дональда Трампа, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, 16-летняя екоактивистка Грета Тунберг и участники акций протеста в Гонконге.

Человек года по версии Time будет назван 11 декабря.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке журнала Time.

Источник: Today