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Факты / Мир

Жених занялся сексом с шестью стриптизершами – реакция его девушки

В Британии мужчина в канун свадьбы переспал с шестью стриптизершами. Его суженая поступок не оценила.

Жених занялся сексом с шестью стриптизершами – реакция его девушки

В Лондоне 36-летняя Тиффани Райт, которая профессионально разоблачает неверных партнеров, поймала жениха на измене с шестью стриптизершами накануне свадьбы.

Райт проникла в клуб, в котором жених со своими друзьями праздновал мальчишник.

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Парень поднялся на сцену к танцовщицам, а затем пригласил шесть стриптизерш в приватную комнату и занялся с ними сексом.
Интимные подробности Тиффани узнала от его приятелей, которые громко обсуждали происходящее.

На следующий день обо всем узнала невеста, которая немедленно отменила свадьбу.

Ранее Факты ICTV писали, сколько свиданий через Tinder заканчиваются сексом.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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