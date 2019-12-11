Жених занялся сексом с шестью стриптизершами – реакция его девушки

В Британии мужчина в канун свадьбы переспал с шестью стриптизершами. Его суженая поступок не оценила.

В Лондоне 36-летняя Тиффани Райт, которая профессионально разоблачает неверных партнеров, поймала жениха на измене с шестью стриптизершами накануне свадьбы.

Райт проникла в клуб, в котором жених со своими друзьями праздновал мальчишник.

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Парень поднялся на сцену к танцовщицам, а затем пригласил шесть стриптизерш в приватную комнату и занялся с ними сексом.

Интимные подробности Тиффани узнала от его приятелей, которые громко обсуждали происходящее.

На следующий день обо всем узнала невеста, которая немедленно отменила свадьбу.

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