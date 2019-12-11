Паскудница! Президент Бразилии обругал Грету Тунберг из-за ее твита

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю эко-активистка из Швеции Грета Тунберг паскудницей после того, как она написала пост в Twitter в защиту коренного населения Амазонии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал эко-активистка Грету Тунберг и отметил, что СМИ уделяют ей много внимания.

В своем посте Тунберг подчеркнула, что коренных жителей Амазонии в буквальном смысле убивают за попытку защитить леса от незаконных вырубок.

– Людей из коренных народов буквально убивают за попытку защитить леса от незаконной вырубки. Снова и снова. Позор, что мир продолжает молчать об этом, — написала 16-летняя шведка, опубликовав видео с места происшествия.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 8, 2019

Читайте: Ничего не добились: Тунберг разочаровалась в экоактивизме

В комментарии журналистам Жаир Болсонару удивился с твита Греты Тунберг.

– Удивительно, как много места на страницах отводят этой паскуднице (в оригинале – pirralha), – сказал президент Бразилии.

Після заяви Болсонару Тунберг змінила свій опис у своєму акаунті в Twitter на Pirralha.

Напомним, выступление Тунберг во время саммита Генассамблеи ООН стало новостью дня во многих мировых СМИ.