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Факты / Мир

Паскудница! Президент Бразилии обругал Грету Тунберг из-за ее твита

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю эко-активистка из Швеции Грета Тунберг паскудницей после того, как она написала пост в Twitter в защиту коренного населения Амазонии.

Ґрета Тунберґ

Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал эко-активистка Грету Тунберг и отметил, что СМИ уделяют ей много внимания.

В своем посте Тунберг подчеркнула, что коренных жителей Амазонии в буквальном смысле убивают за попытку защитить леса от незаконных вырубок.

– Людей из коренных народов буквально убивают за попытку защитить леса от незаконной вырубки. Снова и снова. Позор, что мир продолжает молчать об этом, — написала 16-летняя шведка, опубликовав видео с места происшествия.

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В комментарии журналистам Жаир Болсонару удивился с твита Греты Тунберг.

– Удивительно, как много места на страницах отводят этой паскуднице (в оригинале – pirralha), – сказал президент Бразилии.

Після заяви Болсонару Тунберг змінила свій опис у своєму акаунті в Twitter на Pirralha.

Напомним, выступление Тунберг во время саммита Генассамблеи ООН стало новостью дня во многих мировых СМИ.

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