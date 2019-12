Паскудница! Президент Бразилии обругал Грету Тунберг из-за ее твита

Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал эко-активистка Грету Тунберг и отметил, что СМИ уделяют ей много внимания.

В своем посте Тунберг подчеркнула, что коренных жителей Амазонии в буквальном смысле убивают за попытку защитить леса от незаконных вырубок.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 8, 2019