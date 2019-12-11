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Факты / Мир / Россия

Полз под потолком – в Москве убийца пытался убежать из клетки в зале суда

В России мужчина пытался убежать из клетки в суде. Его обвиняют в убийстве сестры.

Полз под потолком – в Москве убийца пытался убежать из клетки в зале суда

В Москве обвиняемый в убийстве сестры пытался бежать из стеклянной клетки в зале суда на глазах у конвоиров.

На видео видно, как подсудимый подтягивается на руках и выбирается через щель, откуда пролезает в потолок.

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Удивленные конвоиры сразу бросились к беглецу, хватая его за ноги. Также охранники били обвиняемого электрошокерами по ногам. Мужчину зовут Леонид Грейсер. Его обвиняют в убийстве сестры, которую он зарезал в Москве и расписал ее тело ритуальными символами.

Грейсера суд таки арестовал.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ивано-Франковске подозреваемый самовольно покинул зал суда.

Источник: Life Shot

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