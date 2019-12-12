В Москве фельдшер посоветовала журналисту остановить кровотечение мороженой курицей – он умер

В Москве умер журналист Вечерней Москвы Михаил Виноградов. Накануне он вызвал скорую помощь из-за сильного кровотечения и фельдшер посоветовала ему приложить к ране холодную курицу.

В Москве умер заместитель редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей Вечерней Москвы Михаил Виноградов.

Следственный комитет проверяет действия медиков из-за того, что накануне журналист рассказал, что вызвал скорую помощь из-за кровотечения и фельдшер посоветовала ему приложить к ране холодную курицу.

10 декабря Виноградов написал пост, что выписался из больницы после воспаления лимфоузла в паху. Ему провели операцию, после которой осталось дренажное отверстие. Вечером после выписки открылось кровотечение.

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Виноградов вызвал скорую помощь, на вызов приехали два фельдшера и установили, что причиной кровотечения стал разрыв крупного сосуда.

– В общем, пришлепку с коллагеном поставили, сверху бинта, да еще фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыпленка-бройлера и говорит: вот это держите час, — написал Виноградов.

По его словам, он последовал рекомендации и должен был провести еще два дня на больничном.

12 декабря Вечерняя Москва сообщила, что Виноградов умер. Причины смерти неизвестны.

Напомним, 16 ноября умерла известная балетмейстер Анико Рехвиашвили. Причиной смерти стала длительная болезнь.

Фото: Пелагия Замятина