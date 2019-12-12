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Факты / Мир

В США появятся Космические войска

В оборонном бюджете США на 2020 год предусмотрено создание Космических войск.

В США появятся Космические войска

В Конгрессе США утвердили оборонный бюджет на 2020 год. В частности, он предусматривает создание Космических войск США в качестве шестого рода войск в составе Военно-воздушных сил.

К слову, последний раз в США формировали новые войска 70 лет назад.

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Это было одним из требований президента к конгрессменам.

– Ничего себе! Все наши приоритеты нашли отражение в финальной версии NDAA: повышение зарплаты для наших военнослужащих, перестройка нашей военной отрасли, оплачиваемый декретный отпуск, безопасность на границе и Космические войска! Конгресс – больше не откладывайте это! Я подпишу это историческое оборонное законодательство немедленно!, – заявил Трамп.

Ранее Факты ICTV писали, что  Конгресс США одобрил законопроект о государственной обороне на сумму $738 млрд. В нем предусмотрена помощь Украине в виде$300 млн.

Фото: Dreamstime

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