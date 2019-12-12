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Факты / Мир

Ватикан использует пожертвования для бедных, чтобы покрыть дефицит госбюджета – WSJ

Пожертвования для бедных, которые поступают от католиков со всего мира в фонд Ватикана, используются для покрытия дефицита государственного бюджета.

ватикан

Ежегодно в июне Ватикан объявляет сбор средств для бедных, которые поступают в фонд Пенни Святого Петра.

В 2018 году на счет фонда поступило более $55 млн. Две трети этих средств использовали для покрытия дефицита госбюджета.

По информации издания, только 10% из них направили на благотворительность.

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В пресс-службе Ватикана отказались комментировать расходование средств.

В 2018 году дефицит госбюджета Ватикан достиг €70 млн при объеме расходов около €300 млн.

Ранее суд Мельбурна вынес решение по делу казначея Ватикана Джорджа Пелла и признал его виновным в совершении сексуального насилия над двумя 13-летними мальчиками. Свои преступления священнослужитель совершал в соборе Святого Патрика, где служил архиепископом. В 2014 году одна из жертв педофила погибла.

Источник: The Wall Street Journal

Фото: Dreamstime

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