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Факты / Мир

Когда Великобритания покинет ЕС – дата

Великобритания может покинуть Европейский союз к 31 января 2020 года.

Когда Великобритания покинет ЕС – дата

Парламентские выборы в Великобритании завершились победой правящей Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона – не менее 362 мест в Палате общин (правительство большинства – 326).

Читайте: ЕС и Великобритания достигли договоренности о Brexit – Джонсон

Победа консерваторов означает, что соглашение об условиях Brexit, заключенное премьером Джонсоном с Брюсселем, будет очень скоро одобрено новым парламентом, и выход Соединенного королевства из Евросоюза, намеченный на 31 января 2020 года, станет реальностью.

Ранее Факты ICTV писали, что в Евросоюзе готовы к тому, чтобы предоставить отсрочку Brexit до февраля 2020 года.

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