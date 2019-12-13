Когда Великобритания покинет ЕС – дата

Великобритания может покинуть Европейский союз к 31 января 2020 года.

Парламентские выборы в Великобритании завершились победой правящей Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона – не менее 362 мест в Палате общин (правительство большинства – 326).

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Победа консерваторов означает, что соглашение об условиях Brexit, заключенное премьером Джонсоном с Брюсселем, будет очень скоро одобрено новым парламентом, и выход Соединенного королевства из Евросоюза, намеченный на 31 января 2020 года, станет реальностью.

Ранее Факты ICTV писали, что в Евросоюзе готовы к тому, чтобы предоставить отсрочку Brexit до февраля 2020 года.