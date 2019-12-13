Дэнни Айелло умер в Нью-Джерси в возрасте 86 лет.
12 декабря популярный американский актер Дэнни Айелло умер от внезапной болезни. Речь идет об инфекции.
За свою долгую карьеру он сыграл в нескольких десятках фильмов, снявшись у таких режиссеров, как Серджио Леоне, Фрэнсис Форд Коппола, Вуди Аллен, Люк Бессон. Норман Джуисон.
Дэнни Айелло родился 20 июня 1933 года в Бруклине и был шестым ребенком. Когда мать ослепла, отец бросил ее вместе с детьми.
Дэнни так и не смог простить его за это. Они не разговаривали более 50 лет.
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В 1973 году Дэнни появился рядом с Робертом де Ниро в спортивной драме Бей в барабан медленно, а потом во второй части Крестного отца.
Он также сыграл в комедийном боевике Гудзонский ястреб, в триллере Люка Бессона Леон-киллер и драме Мэрия.
У Дэнни Айелло осталось трое взрослых детей.
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