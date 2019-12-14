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Факты / Мир

США планируют выделить средства на энергобезопасность Украины и Европы

В Конгресс США внесли законопроект, который предлагает выделить $1 млрд на обеспечение энергетической безопасности стран Европы.

США планируют выделить средства на энергобезопасность Украины и Европы

В законопроекте США по энергобезопасности предусмотрено, что $1 млрд выделят странам Восточной и Центральной Европы для строительства энергетической инфраструктуры компаниями Соединенных Штатов.

В частности, средства на указанную цель планируют выделили Украине.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время встречи с членами Конгресса США поддержал принятие указанного законопроекта.

– Это позволит диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов… Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах, – сказал Кулеба.

К слову, Конгресс США одобрил проект закона о государственной обороне, в котором заложено выделение $300 млн для Украины.

Источник: Украинская правда

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