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Факты / Мир

Шафер побил невесту: в Британии пара рассталась спустя пару часов после свадьбы

В Британии свадьба закончилась дракой невесты и шафера, а также разводом спустя всего несколько часов после росписи.

Шафер побил невесту: в Британии пара рассталась спустя пару часов после свадьбы

В Великобритании молодожены решили расстаться спустя несколько часов после свадьбы из-за ссоры.

Стеффан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж праздновали свою свадьбу в отеле города Лланибиддер.

После бракосочетания молодожены сильно поругались и решили расстаться.

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Однако дело не закончилось только ссорой. Брат жениха Томас, который был шафером на свадьбе, слишком много выпил и избил невесту. Он протащил ее через лестничный пролет, а также напал на двух ее сестер и мать.

Томас кричал, что его брат не должен был жениться на девушке. Пьяный жених поддержал брата.

Ранее Факты ICTV писали, что в Британии мужчина в канун свадьбы переспал с шестью стриптизершами. Его суженая поступок не оценила.

Источник: The Sun

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