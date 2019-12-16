Экс-спецназовец МВД Беларуси признался в убийствах оппозиционеров – СМИ

Бывший белорусский спецназовец Юрий Гаравский рассказал, как принимал участие в похищении и убийстве противников президента Беларуси Александра Лукашенко 20 лет назад.

Юрий Гаравский называет себя бойцом белорусского эскадрона смерти. В интервью он рассказал, что бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, бывшего вице-спикера Верховной Рады страны Виктора Гончара и его друга, бизнесмена Анатолия Красовского похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси.

Мужчина признался, что даже сам был среди силовиков, которые этим занимались.

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Юрий Гаравский также добавил, что может указать места их захоронений на карте.

К слову, сейчас сам бывший 41-летний спецназовец находится в альпийском регионе в одной из немецкоязычных стран.

Ранее Факты ICTV писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет участвовать в выборах 2020.

Фото: Deutsche Welle