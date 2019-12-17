Американец сорвал джекпот, прислушавшись к совету победителя лотереи

В США мужчина сорвал джекпот в $1 млн благодаря совету победителя лотереи, который ранее выиграл $10 млн.

В штате Миссури (США) Джеймс Дейн прислушался к совету победителя лотереи и выиграл $1 млн.

По его словам, выиграть ему помог совет другого победителя в лотерею, которому удалось выиграть $10 млн.

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Дейну порекомендовали всегда покупать сразу два лотерейных билета.

Он прислушался и купил два билета Million Cash Explosion.

– Первый билет не принес мне победу. Тогда я начал стирать защитный слой со второго билета и увидел знак доллара. Я подумал, что выиграл около $30. Я продолжил проверять результаты, и там появлялось больше нулей, – рассказал миллионер.

К слову, в Нью-Йорке владелец лотерейного билета выиграл джекпот в размере $425 млн. Этот выигрыш стал восьмым крупнейшим джекпотом в истории американской лотереи Mega Millions.

Источник: UPI