РФ запретила ввозить из Украины крахмал, фруктозу и радиаторы

Правительство России расширило перечень товаров, которые запрещено ввозить из Украины.

Под эмбарго России попали такие украинские товары:

кукурузный крахмал;

глюкоза и фруктоза;

медицинские воздуховоды и трубки;

грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения.

Также запрет российского правительства распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов и даже экспорт макулатуры в Украину.

Уряд Росії розширив перелік товарів, які заборонено ввозити з України by Віта Гірко on Scribd

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Кроме того, Россия добавила в черный список девять украинцев.

Теперь список санкций РФ против Украины увеличился до 570 наших граждан.