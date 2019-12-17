РФ запретила ввозить из Украины крахмал, фруктозу и радиаторы

Правительство России расширило перечень товаров, которые запрещено ввозить из Украины.
Под эмбарго России попали такие украинские товары:
- кукурузный крахмал;
- глюкоза и фруктоза;
- медицинские воздуховоды и трубки;
- грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения.
Также запрет российского правительства распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов и даже экспорт макулатуры в Украину.
Уряд Росії розширив перелік товарів, які заборонено ввозити з України by Віта Гірко on Scribd
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Кроме того, Россия добавила в черный список девять украинцев.
Теперь список санкций РФ против Украины увеличился до 570 наших граждан.