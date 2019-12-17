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Факты / Мир / Россия

РФ запретила ввозить из Украины крахмал, фруктозу и радиаторы

Правительство России расширило перечень товаров, которые запрещено ввозить из Украины.

РФ запретила ввозить из Украины крахмал, фруктозу и радиаторы

Под эмбарго России попали такие украинские товары:

  • кукурузный крахмал;
  • глюкоза и фруктоза;
  • медицинские воздуховоды и трубки;
  • грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения.

Также запрет российского правительства распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов и даже экспорт макулатуры в Украину.

Уряд Росії розширив перелік товарів, які заборонено ввозити з України by Віта Гірко on Scribd

Читайте: США ввели санкции против 6 российских компаний и хакеров Evil Corp

Кроме того, Россия добавила в черный список девять украинцев.

Теперь список санкций РФ против Украины увеличился до 570 наших граждан.

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