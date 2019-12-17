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Факты / Мир

Разведывательный корабль РФ совершает опасные маневры возле США – CNN

В международных водах возле юго-восточного побережья США разведывательный корабль ВМС России совершил опасные маневры.

Російський військовий корабель

Возле побережья Южной Каролины и Флориды в международных водах зафиксировали разведывательный корабль ВМС России Виктор Леонов.

По информации одного из американских чиновников, действия российского корабля определили как опасные.

– Он не использует ходовые огни в условиях плохой видимости и не реагирует на запросы коммерческих кораблей, которые пытаются установить местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий, – сообщает CNN.

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Также разведывательный корабль участвовал в “других странных маневрах”.

Береговая охрана США уже выдала морякам предупреждения о присутствии российского судна в регионе и его поведении.

Корабль РФ Виктор Леонов регулярно патрулирует международные воды у побережья США с 2015 года.

К слову, президент США Дональд Трамп провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, во время которой поставил вопрос вмешательства России в выборы Соединенных Штатов.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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