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Факты / Мир

Сегодня Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

В Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости люди собираются, чтобы напомнить о своих правах.

Сегодня Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

17 декабря отмечается Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

Впервые этот день был отмечен в декабре 2003 года, как день поминовения жертв убийцы с Грин-Ривер, который убивал в основном работников сферы сексуальных услуг.

С тех пор каждый год секс-работники собираются вместе, чтобы вспомнить всех жертв насилия и напомнить, что они также имеют право на защиту и справедливость.

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Работники этой сферы слишком часто становятся жертвами преступлений со стороны сутенеров и клиентов, зачастую при полном попустительстве властей.

Символ Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости – красный зонтик.

Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко считает, что легализация проституции в Украине возможна.

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