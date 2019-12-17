В Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости люди собираются, чтобы напомнить о своих правах.

17 декабря отмечается Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

Впервые этот день был отмечен в декабре 2003 года, как день поминовения жертв убийцы с Грин-Ривер, который убивал в основном работников сферы сексуальных услуг.

С тех пор каждый год секс-работники собираются вместе, чтобы вспомнить всех жертв насилия и напомнить, что они также имеют право на защиту и справедливость.

Читайте: Била по шее и голове: на Хмельнитчине проститутка зарезала дальнобойщика

Работники этой сферы слишком часто становятся жертвами преступлений со стороны сутенеров и клиентов, зачастую при полном попустительстве властей.

Символ Международного дня защиты секс-работников от насилия и жестокости – красный зонтик.

Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко считает, что легализация проституции в Украине возможна.