Убийство Кеннеди: причастны ли Кремль и ЦРУ к покушению на 35-го президента США

Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди до сих пор остается одним из самых загадочных преступлений в истории. Кому было выгодно его убийство и как оно повлияло на ход истории – читайте в нашем материале.

1963 год. В США – предвыборная кампания. Джон Кеннеди идет на второй президентский срок. День 22 ноября расписан по минутам. 11:40 – в аэропорту Далласа садится борт №1. На борту -35-й президент США и его жена Жаклин Кеннеди.

– Накануне несколько советников говорили, что следовало бы отменить поездку, к тому же было 7 сообщений ФБР о возможных покушениях. Но, по ощущениям команды Кеннеди, ему надо было побывать в Техасе. Для демократической партии очень важно было победить там, – вспоминает журналист Джефф Морли.

Кортеж президента повернул на Элм стрит. Улицу вязов – в переводе с английского. Затем кто-то из конспирологов насчитает там ровно 13 вязов – несчастливое число.

– Я для себя решила, что буду наблюдать за этой машиной. И как только Lincoln появился в поле зрения – в этот момент голова президента взорвалась, – вспоминает одна из очевидцев убийства Тони Гловер.

В долю секунды президент схватился за горло. Затем раздался второй выстрел – в голову.

Впоследствии журналисты скажут, что эти выстрелы были произведены не по Кеннеди, а по Америке. За время президентства Кеннеди – в США произошел стремительный рост экономики. Он пытался побороть расовую дискриминацию. Начал космическую гонку с Советским Союзом. И фактически остановил Третью мировую войну – в 1962-м, когда противостояние США и СССР достигло апогея. Советские корабли с ядерным оружием уже подходили к Кубе, а американцы в ответ готовились начать военную операцию.

Преодолеть Карибский кризис Кеннеди умудрился без оружия. Одними переговорами.

Джон Фитцджеральд Кеннеди был самым молодым президентом США – ему было всего лишь 43, когда он присягнул на верность американскому народу.

Убийцу Кеннеди искали полтора часа. Ли Харви Освальда – работника книгохранилища, из которого стреляли, задержали в кинотеатре. По версии следствия, после убийства Кеннеди он успел застрелить еще и полицейского.

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Жизнь Освальда полна загадок. Бывший морской пехотинец увлекался идеями коммунизма. Увлекся настолько, что в 1959-м отправился в СССР, советская власть позволила ему жить в Минске и работать на местном радиотехническом заводе.

Будущий глава белорусского парламента Станислав Шушкевич тогда также работал на Минском радиозаводе. Партия поручила ему научить американца говорить по-русски. За всем этим пристально следило КГБ. Пребывание Освальда в Союзе впоследствии станет основанием для версии – у покушения на Кеннеди есть кремлевский след.

Неординарные шаги Кеннеди не нравились не только СССР, но и многим американским политикам. Как минимум двое были заинтересованы в том, чтобы эта звезда погасла. Первый – это Ричард Никсон, его конкурент на выборах. А второй – Линдон Джонсон.

Вице-президент Джонсон принес присягу прямо в самолете – сразу после смерти Кеннеди. Интересная деталь – Жаклин Кеннеди отказалась принять соболезнования от него.

– Джонсон был, как говорят, коварным человеком, был способен совершить плохое. Проблема в том, что уэтой версии нет никаких доказательств. Поэтому я не считаю, что организация убийства лежит на Джонсоне и Никсоне. Зато, предполагаю, что они были в курсе, что произошло – конечно, узнали они потом. И держали в тайне, – отметил журналист Джефф Морли.

Через два дня подозреваемого в покушении на Кеннеди Ли Освальда выводят из управления полиции Далласа. Но в него стреляют. Он умер в той же больнице, что и президент Кеннеди. Убийцу убийцы зовут Джек Руби. Ходили слухи, что он имел отношение к мафии. Возможно, убив Освальда, она зачищала следы? Ведь, у мафии были свои счеты с Джоном Кеннеди.

– Версия о мафии вполне правдоподобна. Особенно учитывая то, что брат Джона – генеральный прокурор Роберт Кеннеди – имел врагов среди организованной преступности. И были доказательства, в которых говорилось об угрозах Кеннеди, – говорит журналист Джефф Морли.

Ответы на все вопросы Освальд забрал с собой в могилу. А по делу убийства Кеннеди до сих пор только белые пятна. Согласно экспертизе, Ли Харви стрелял с 6 этажа, с расстояния 80 метров, и сделал три выстрела. Интервал между ними – до 6 секунд. Но это не каждый спортсмен может повторить.

В рассекреченных материалах ЦРУ есть упоминания об Освальде – якобы агенты вели за ним наблюдение. Из этого следует еще одна версия – причастность к покушению на Кеннеди американских спецслужб. К тому же, не следует отвергать то, что убийца Освальда Руби был также под колпаком полиции и спецслужб.

На смену Джону Кеннеди пришел Линдон Джонсон. Через два года своего президентства он ввел войска во Вьетнам. А Холодная война разгорелась с новой силой. Материалы следствия по убийству Кеннеди засекретили на 75 лет. Расследование возобновляли 6 раз, но все безрезультатно. Документально доказать причастность ЦРУ никому так и не удалось. Кто-то слишком глубоко спрятал концы в воду.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что личный охранник Кеннеди открыл тайны убийства президента.