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Конгресс США принимает решение об импичменте Трампа (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Палате представителей Конгресса США проводят дебаты касательно решения об объявлении импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Конгресс США принимает решение об импичменте Трампа (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 декабря в Палате представителей США идут дебаты касательно импичмента американскому президенту Дональду Трампу.

После обсуждения должно состояться соответствующее голосование.

Трампа обвиняют в злоупотреблении властью, давлении на свидетелей и препятствовании деятельности Конгресса.

Читайте: Импичмент Трампа: что нужно знать перед дебатами в Конгрессе

Голосование за импичмент президента США намечено на 1.00 19 декабря по Киеву. Если это решение будет успешным, то процедура отстранения Трампа от должности перейдет в следующую фазу.

Далее вопрос будут рассматривать в Сенате.

Чтобы Трамп перестал занимать должность президента США проведут соответствующее голосование, на котором решение должны поддержать две трети сенаторов.

Напомним, 10 декабря Конгресс США выдвинул Дональду Трампу официальные обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса.

Видео: Голос Америки

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