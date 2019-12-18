В Палате представителей Конгресса США проводят дебаты касательно решения об объявлении импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
18 декабря в Палате представителей США идут дебаты касательно импичмента американскому президенту Дональду Трампу.
После обсуждения должно состояться соответствующее голосование.
Трампа обвиняют в злоупотреблении властью, давлении на свидетелей и препятствовании деятельности Конгресса.
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Голосование за импичмент президента США намечено на 1.00 19 декабря по Киеву. Если это решение будет успешным, то процедура отстранения Трампа от должности перейдет в следующую фазу.
Далее вопрос будут рассматривать в Сенате.
Чтобы Трамп перестал занимать должность президента США проведут соответствующее голосование, на котором решение должны поддержать две трети сенаторов.
Напомним, 10 декабря Конгресс США выдвинул Дональду Трампу официальные обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса.
Видео: Голос Америки