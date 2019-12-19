Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию во лжи и “нападении на Америку и Республиканскую партию”.

Дональд Трамп раскритиковал процедуру импичмента, обвиняя демократов во лжи.

– Демократическая партия лжет, пытаясь организовать мне импичмент. Читайте расшифровку (телефонного разговора с Зеленским – Ред.) – совершенно безупречный разговор! Пришло время бороться, – написал он.

Позже он написал еще один пост, в котором обвинил Демократическую партию в “нападении на США и Республиканскую партию”.

Напомним, дебаты в Палате представителей Конгресса США касательно импичмента Трампа завершились голосованием. 230 голосов при 216 необходимых отдали за импичмент по обвинению в злоупотреблении властью и 229 голосов — по обвинению в препятствовании работе Конгресса. Таким образом Палата представителей поддержала отстранение Трампа.