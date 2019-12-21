Франция оштрафовала Google на €150 млн

Франция оштрафовала компанию Google на сумму €150 млн за использование своей доминирующей позиции на рынке рекламы в поисковых системах.

Французские антимонопольные органы заявили, что правила рекламной платформы Google Ads не прозрачны и трудны для понимания.

Американской компании также было предписано уточнить правила для объявлений и процедуру блокировки аккаунтов рекламодателей.

Расследование начали через заявление французской компании Gibmedia, которая управляет различными веб-сайтами. Google заблокировал Gibmedia на своей рекламной платформе в 2015 году.

В Google уже заявили, что опротестует решение французского антимонопольного органа.

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Представитель компании также пояснил, что деятельность компании Gibmedia была приостановлена, так как интернет-пользователи ожидают защиты от эксплуататорской и оскорбительной рекламы.

– Gibmedia рекламировала сайты, которые обманывали людей, которые платят за услуги на неясных условий выставления счетов. Мы не хотим такого рода рекламы в наших системах, поэтому мы приостановили работу Gibmedia и отказались от рекламных доходов, чтобы защитить потребителей от ущерба, – сказал представитель Google.

В Google намерены обжаловать решение французского регулятора.

Ранее Google запустил сервис Play Pass, с помощью которого пользователи смогут оформить подписку на игры и программы. Google Play Pass работает только на Android-устройствах, начиная с 4.4.