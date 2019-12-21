PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Шрам Вифлеема: художник Бэнкси показал новую работу

Бэнкси показал свою новую работу. Это новорожденный Иисус в яслях, но вместо Вифлеемской звезды над ним – след от снаряда.

Шрам Вифлеема: художник Бэнкси показал новую работу

Художник Бэнкси 21 декабря опубликовал новую работу, которая называется Шрам Вифлеема.

В своем инстаграме он написал, что этот объект сделан для отеля The Walled Off Hotel, который находится в Вифлееме в непосредственной близости от барьера, отделяющего Израиль от палестинского Западного берега.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

. . Scar of Bethlehem. A modified nativity set for the @walledoffhotel

Публикация от Banksy (@banksy)

Читайте: В Париже похитили одну из работ художника Бэнкси

Работа представляет собой рождественскую сцену – это вертеп с Девой Марией, святым Иосифом и младенцем Иисусом.

Вместо Вифлеемской звезды, которая, согласно Евангелию, ознаменовала рождение Христа, в стене изображен след от снаряда.

Ранее новое граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Поль Гоген - Товсте дерево
Шедевр Гогена продали на аукционе в Париже за €9,5 млн
Секреты гениальности и 100 неизвестных произведений – выставка Марчука в Киеве
Секреты гениальности и 100 неизвестных произведений – выставка Марчука в Киеве
50 метров под землей: в Днепре стартовал DniPro ГогольFest
50 метров под землей: в Днепре стартовал DniPro ГогольFest
Убийство Александра Мурашко: как жил выдающийся украинский художник
Убийство Александра Мурашко: как жил выдающийся украинский художник
Никогда не приглашали: Бэнкси инкогнито выставил работы на биеннале в Венеции
Никогда не приглашали: Бэнкси инкогнито выставил работы на биеннале в Венеции
В честь 140 лет со дня рождения Казимира Малевича вышел документальный фильм
В честь 140 лет со дня рождения Казимира Малевича вышел документальный фильм
Картина Бенксі
В Париже похитили одну из работ художника Бэнкси
Графіті
Новое граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка