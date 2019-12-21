Шрам Вифлеема: художник Бэнкси показал новую работу

Бэнкси показал свою новую работу. Это новорожденный Иисус в яслях, но вместо Вифлеемской звезды над ним – след от снаряда.

Художник Бэнкси 21 декабря опубликовал новую работу, которая называется Шрам Вифлеема.

В своем инстаграме он написал, что этот объект сделан для отеля The Walled Off Hotel, который находится в Вифлееме в непосредственной близости от барьера, отделяющего Израиль от палестинского Западного берега.

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Работа представляет собой рождественскую сцену – это вертеп с Девой Марией, святым Иосифом и младенцем Иисусом.

Вместо Вифлеемской звезды, которая, согласно Евангелию, ознаменовала рождение Христа, в стене изображен след от снаряда.

Ранее новое граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму.