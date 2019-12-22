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Факты / Мир

Протесты во Франции: Макрон призвал к “перемирию” на Рождество

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал протестующих остановить забастовку, чтобы страна могла спокойно отпраздновать Рождество.

Еммануель Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что правительство и противники пенсионной реформы должны “заключить мир” на время новогодних праздников.

Он заявил, что это нужно сделать для того, чтобы страна могла спокойно отпраздновать Рождество и Новый год.

– Право на протест является законным и защищено Конституцией, но я считаю, что в жизни страны есть моменты, когда нужно заключить перемирие из уважения к семьям и семейной жизни, – сказал Макрон.

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Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются около двух недель, что привело к транспортному коллапсу в стране.

Из-за забастовки отменяют авиарейсы и рейсы скоростных поездов. Кроме того, в Париже не работают около половины станций метро.

Железнодорожный оператор Франции SNCF предупреждает, что работа на период новогодних праздников будет значительно затруднена.

Напомним, французское правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста до 64 лет несмотря на массовые протесты в стране.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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