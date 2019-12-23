PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

В РФ на линейке спецназ учил школьников “зачищать” митинги

В России на школьную линейку пригласили спецназ Федеральной службы исполнения наказаний.

В РФ на линейке спецназ учил школьников “зачищать” митинги

В российском городе Златоуст (Челябинская область) на школьную линейку пригласили спецназ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), бойцы которого показали пятиклассникам, как правильно “зачищать” митинги.

Видео этого действа показали на российском телевидении.

Первая реакция не заставила себя долго ждать. Telegram-канал Лентач опубликовал видео с линейки с метким комментарием.

– Спецназ ФСИН показывает пятиклассникам на посвящение в кадеты приемы разгона митингов. Учат детей жестокости, а потом удивляются, что они животных расчленяют и шутинг в школах устраивают.

Читайте: Учеников балетной школы в Вене заставляли курить для похудения

Местные ресурсы сообщают, что родители школьников узнали о такой наглядной демонстрации только после того, как видеосюжеты с линейки показали на телевидении.

Говорят, что после этого руководство школы вызвали в мэрию.

Напомним, недавно в Москве прогремел теракт у здания ФСБ. Факты ICTV описывали подробности стрельбы и хронологию событий.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В России во время испытаний разбился истребитель пятого поколения
В России во время испытаний разбился истребитель пятого поколения
На видеоконференции ТКГ могут договориться об обмене всех на всех
На видеоконференции ТКГ могут договориться об обмене всех на всех
Въезд в РФ по загранпаспорту: Пристайко назвал преимущества
Въезд в РФ по загранпаспорту: Пристайко назвал преимущества
Контракт на транзит российского газа заключен: выгодно ли это Украине
Контракт на транзит российского газа заключен: выгодно ли это Украине
Остановка на самом финише: последствия санкций США для России и ее газовых потоков
Остановка на самом финише: последствия санкций США для России и ее газовых потоков
Украина и Россия договорились о продлении транзита газа на 5 лет
Украина и Россия договорились о продлении транзита газа на 5 лет
Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий
Украина и РФ подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий
Александр Хацкевич возглавил Ротор
Экс-тренер Динамо Хацкевич трудоустроился в России
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка