В РФ на линейке спецназ учил школьников “зачищать” митинги

В России на школьную линейку пригласили спецназ Федеральной службы исполнения наказаний.

В российском городе Златоуст (Челябинская область) на школьную линейку пригласили спецназ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), бойцы которого показали пятиклассникам, как правильно “зачищать” митинги.

Видео этого действа показали на российском телевидении.

Первая реакция не заставила себя долго ждать. Telegram-канал Лентач опубликовал видео с линейки с метким комментарием.

– Спецназ ФСИН показывает пятиклассникам на посвящение в кадеты приемы разгона митингов. Учат детей жестокости, а потом удивляются, что они животных расчленяют и шутинг в школах устраивают.

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Местные ресурсы сообщают, что родители школьников узнали о такой наглядной демонстрации только после того, как видеосюжеты с линейки показали на телевидении.

Говорят, что после этого руководство школы вызвали в мэрию.

Напомним, недавно в Москве прогремел теракт у здания ФСБ. Факты ICTV описывали подробности стрельбы и хронологию событий.