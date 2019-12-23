Военную помощь задержали до разговора Трампа и Зеленского – Белый дом

В Белом доме сообщили, что между задержкой военной помощи Украине и разговором президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского нет связи.

Представитель административно-бюджетного управления Белого дома Рейчел Семмел заявила, что решение о приостановлении предоставления военной помощи Украине было принято до разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, связи между двумя указанными событиями просто не существует.

– Увязывать приостановку помощи со звонком безрассудно. Как уже сообщалось публично, о приостановке помощи было объявлено на межведомственном совещании 18 июля. Выдергивать одну фразу из электронного сообщения без привязки к контексту – это ввод в заблуждение и неточность, – заявила Семмел.

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Представитель меньшинства в Сенате Чак Шумер считает, что на допрос необходимо вызвать Майкла Даффи, который просил заморозить средства для помощи Украине.

Напомним, согласно опубликованной электронной переписке, Белый дом просил Пентагон заморозить выплату военной помощи Украине через 91 минуту после разговора Трампа и Зеленского.