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Факты / Мир

Президента Бразилии госпитализировали

Президента Бразилии Жаира Болсонаро госпитализировали после падения в своей резиденции.

Президента Бразилии госпитализировали

Президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу после того, как упал в официальной резиденции Дворце Алворада. Инцидент произошел вечером 23 декабря.

В медучреждении Болсонару сделали компьютерную томографию головного мозга. Никаких изменений не выявлено.

Президент Бразилии будет находиться в больнице вооруженных сил под наблюдением медиков в течение 12 часов.

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Напомним, прошлой зимой президента Бразилии Жаира Болсонару прооперировали, удалив колостомический мешок, установленный после того, как его ударили ножом в живот в сентябре пришлого года.

На Болсонару напали 5 сентября 2018 года, когда он был кандидатом в президенты страны во время его встречи с избирателями.

Источник: Aljazeera

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