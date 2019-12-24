Как не попасть на крючок пропаганды Кремля – опыт Эстонии и Финляндии

Несмотря на постоянную российскую пропаганду в Эстонии научились ей противостоять. В этой стране создали специальные кибервойска, которые защищают правительственные сайты от хакерских атак. А своих граждан там учат выявлять фейки, чтобы не попасть на российский крючок.

В Эстонии, как и во многих бывших республиках СССР осталась большая русская община. Нередко здесь возникают межэтнические трения которые подогревает роспропаганда. Но в отличие от Украины или той же соседней Латвии здесь российские каналы или соцсети не блокируют.

По мнению президента Эстонии власти удалось получить лояльность неэстонского населения благодаря чувству безопасности и комфорта. Поскольку уровень жизни в Эстонии самый высокий среди постсоветских стран.

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Но недовольных россиян даже в сытом Таллинне найти нетрудно. В 2007 году Эстонией прокатились массовые протесты и столкновения с участием российской молодежи. Они были возмущены переносом из центра Таллина памятника советским солдатам.

Один человек погиб, сотни получили ранения, более тысячи были арестованы. В историю те дни вошли как Бронзовая ночь. Протесты поддерживала Москва. Действовала их пропаганда и хакеры, которые организовывали атаки на эстонские правительственные сайты. Через соцсети людей подстрекали к протестам.

После этих трагических событий при Министерстве обороны Эстонии были созданы кибервойска. Также были значительно усовершенствованы правительственные сайты и система мониторинга, чтобы заранее выявлять опасность и учить людей как правильно пользоваться интернетом, чтобы не попасть на крючок.

Уметь отличить ложь от правды и честности от манипуляции обучают соседей эстонцев – финнов чуть ли не с пеленок. Финляндия – один из технологических лидеров в мире. Ее компании являются объектами коммерческого шпионажа, а на государственные органы регулярно проводятся кибератаки. По данным местной разведки самая большая угроза исходит от Китая и соседней России.

Основным полем боя стали соцсети и псевдоновинни сайты, которые распространяли фейковые информацию о мигрантах с востока якобы захватывают Европу. Задача – посеять напряжение, раздор и истерию вокруг горячей темы.

Хотя фейковые новости и боты сеют напряжение, но на финское общество они имеют ограниченное влияние. На последних выборах популисты, которым накручивали популярность фейки, так и остались оппозицией.

Возможность применить финский и эстонский опыт борьбы с дезинформацией и киберпреступностью в других постсоветских странах обсуждали в том числе на медиаконференции, которая прошла на днях в Хельсинки.

Мероприятие, которое было организовано при поддержке Еврокомиссии, собрало участников из стран Восточного партнерства – в частности и Украины.

Один из спикеров форума руководитель организации СтопФейк Евгений Федченко говорит, что Украину не раз занижали в рейтинге свободы слова из-за блокирования российских СМИ. Но в условиях войны это самый действенный способ борьбы с пропагандой.

Медиаграмотность как в Эстонии или Финляндии в Украине уже преподают в нескольких школах, но это долгосрочная перспектива.

Количество лживой информации по подсчетам экспертов растет из года в год. Только в соцсети Twitter росийская фабрика троллей наплодила с начала войны с Украиной более 10 млн фейков. В этом море лжи можно потеряться и медиаграмотному человеку.

Напомним, Владимир Зеленский подписал принятую СНБО программу по усилению кибербезопасности.