Компромат на Лукашенко и союзные переговоры с РФ: совпадение или игра Путина

Устранение политических деятелей в Беларуси – дело рук власти. Сенсационные признания белорусского спецназовца о том, как Александр Лукашенко убирал своих конкурентов в погоне за властью.

Минск, 1999 год. Бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко похищают у собственного дома, вывозят в лес и убивают. Подробности резонансного преступления недавно рассказал Юрий Гаравский – бывший спецназовец. В интервью DW он заявил: к убийству причастен отряд быстрого реагирования внутренних войск Беларуси СОБР. Как и к расстрелам бывшего главы ЦИК Беларуси Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Тогда, в 1999-м, Беларусь еще не называли последней диктатурой Европы. Но президент Лукашенко уже переписал под себя Конституцию и начал закручивать гайки. Впрочем, белорусская оппозиция все еще имела влияние на политическую ситуацию в стране. Оппозицию возглавляли раз Захаренко и Гончар.

По иронии судьбы, именно они помогли Лукашенко в 1994-м стать президентом. Но уже через два года оказались по разные стороны баррикад. Экс-глава ЦИК Гончар даже пытался объявить Батьке импичмент.

Нынешнего лидера оппозиции Некляева белорусские спецслужбы тоже похищали в 2010-м, накануне президентских выборов. Он был конкурентом Лукашенко. О Некляеве не было никаких сведений в течение 10 дней.

– Вы думаете мы его украли и куда-то увезли? Нет, таких подарков больше не дождетесь, – сказал тогда Александр Лукашенко.

И это было будто оговорка по Фрейду. То есть, это намек на то, что Лукашенко был причастен к подобным ситуациям с Гончаром, Захаренко и Красовским. Кроме исчезновения вышеуказанных, при странных обстоятельствах умер еще и экс-депутат Карпенко, которого также называли конкурентом Лукашенко. Через год исчез еще и телеоператор Дмитрий Завадский. До сих пор ни одно из загадочных исчезновений не раскрыто. Ни заказчики, ни хотя бы тела жертв не найдены.

– Гончар и Захаренко могли много знать о Лукашенко, – считает политический обозреватель Виталий Портников.

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Кто мог стоять за этими преступлениями – версии только в журналистских расследованиях. В частности, и Павла Шеремета, который тогда работал в Беларуси. Оппозиционные политики и журналисты сходились в одном – это дело рук власти.

Такого же мнения и экс-спецназовец Гаравский. Он недавно бежал из Беларуси и просит политического убежища в одной из европейских стран. Рассказывает, что бойцы СОБРа получали приказы об убийствах от руководства государства и лишних вопросов никогда не ставили.

Теперь только вопрос: почему откровения бывшего бойца СОБРа появились именно сейчас? Только ли желание получения политического убежища на Западе здесь сыграло роль?

Дерзкие исчезновения оппозиционеров официальная белорусская власть вообще не комментирует. Но уязвимость режима Лукашенко в этом вопросе понимают не только внутри Беларуси, но и за ее пределами. Во время очередного обострения отношений между Москвой и Минском, выходили специальные фильмы о Лукашенко, в которых он тоже обвинялся в заказных убийствах своих оппонентов.

Есть ли русский след этот раз? Интервью спецназовца Гаравского как раз вышло тогда, когда Москва заставляет Минск интегрироваться в так называемое Союзное государство. Путин и Лукашенко провели очередной раунд переговоров. ВВП заводит старую пластинку о братских народа. Хотя все понимают: Россия фактически хочет поглотить Беларусь. Со временем должна появиться единая валюта, налоговая и таможенная службы, общее энергетическое пространство и, вероятно, даже силовой блок.

Ранее Бацька слов не подбирал, но после последней встречи у него уже другие интонации. И это как раз после выхода интервью спецназовца с компроматом на Лукашенко. К тому же, по данным российских СМИ, состоялись еще и обыски и у приближенного к белорусскому руководству бизнесмена Михаила Гуцериева.

Возможно, это просто совпадение. Но то, что внезапные откровения играют на руку Кремля – ​​нет сомнений. Ведь сейчас на кону определения будущего Владимира Путина. В 2024 году истекает срок его президентских полномочий, и эксперты предполагают, что он вряд ли останется президентом России. А вот стать президентом Союзного государства России и Беларуси – это выглядит правдоподобно. Но Лукашенко просто так сдаваться вряд ли будет. Поэтому и недавние акции протеста против интеграции с Россией в Минске не разгоняли.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, зачем Лукашенко летал в Сочи и поглотит ли РФ Беларусь.